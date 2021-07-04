صحة دمياط تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن استعداد المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل وزارة الصحة بـ دمياط أنه أصدر تعليماته بعمل النوبتجيات وكذلك استعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق المحافظة وعلى شواطىء رأس البر لاى طوارئ .



وأضاف وكيل صحة دمياط أنه تم الغاء كافة الاجازات لاطباء والممرضات بالمستشفيات في كافة انحاء المحافظة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.



وأشار إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين.

وتابع ان جميع المستشفيات تطبق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير كافه الامكانيات الطبية والبشرية بجميع المستشفيات.

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