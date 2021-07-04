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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأطفال أم الكبار أسرع في تعلم اللغات.. العلماء يجيبون

صدى البلد

يعتبر تعلم اللغات لـ الكبار أو الصغار أمرًا ضروريًا، ولكن الكبار عليهم بذل مجهود أكبر بكثير من الأطفال، فقد يتعلم الأطفال الصغار اللغة أسرع بكثير من المراهقين أو البالغين بسبب الطريقة التي يصمم بها الآباء طريقة حديثهم معهم، وذلك باستخدام جمل أكثر تعقيدًا.

 

تم التوصل إلى هذه النتيجة على يد خبراء من  جامعة "كارنيجي ميلون"، حيث وجدوا أن مقدمي الرعاية  يعانون في استخدامهم للغة لتتناسب مع معرفة أطفالهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقال مؤلف الورقة وطبيب النفس "دانييل يوروفسكي" من جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا: "لقد عرفنا منذ سنوات أن الآباء يتحدثون إلى الأطفال بشكل مختلف عن البالغين الآخرين بعدة طرق".

 

وأوضح أن الآباء غالبًا ما يصممون المحادثة لأطفالهم من خلال التحدث ببطء أكثر وبطبقة أعلى ومن خلال تبسيط كلامهم وإعادة تكرار الكلمات وتمديد أصوات الحروف المتحركة يطرحون أيضًا أسئلة لقياس الفهم.

 

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وأضاف: “تساعد هذه الأشياء الأطفال الصغار على اكتساب موطئ قدم في اللغة، لكننا لم نكن نعرف ما إذا كان الآباء يغيرون الطريقة التي يتحدثون بها بينما يكتسب الأطفال اللغة، مما يمنح الأطفال مدخلات لغوية مناسبة تمامًا لتعلم الشيء التالي”. 
 

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