عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقيلة صالح: هناك من يحاول عرقلة الانتخابات لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات العامة في موعدها سينعكس بالإيجاب على كافة الأوضاع في ليبيا.

 

وقال  رئيس مجلس النواب الليبي في كلمة مسجلة له بثتها عدد من القنوات التلفزيونية، إن “البعض يقوم بمحاولة عرقلة عمل المفوضية لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين”.

 

وأضاف: “نأمل أن تواصل مفوضية الانتخابات عملها لتنظيم الانتخابات في موعدها”.

 

وتابع  رئيس مجلس النواب الليبي: “إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له آثار كبيرة على استقرار ليبيا واقتصادها”.

 

فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن “مفوضية الانتخابات الليبية استمرت بأداء مهامها برغم الصعوبات الجمّة”.

 

وأشارت البعثة إلى أن “هناك فرصة حقيقية سانحة على طريق إنهاء الأزمة الليبية”.

 

وأشادت البعثة الأممية بقدرة المفوضية العليا للانتخابات على الصمود في ظل الأحداث غير المستقرة التي تمر بها البلاد، مناشدة أعضاء ملتقى الحوار الليبي بتكثيف مساعيهم للتوصل إلى حل وسط.
 

نتوقع زيارة بوتين.. الدبيبة: لن نسمح بسيطرة جهات مدعومة من الخارج على ليبيا

سكت دهرا ونطق كفرا.. مصير الحل السياسي في ليبيا بعد تصريحات أردوغان

مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الانتخابات ليبيا عرقلة الليبيين مفوضية الانتخابات

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ