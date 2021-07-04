عقيلة صالح: هناك من يحاول عرقلة الانتخابات لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات العامة في موعدها سينعكس بالإيجاب على كافة الأوضاع في ليبيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي في كلمة مسجلة له بثتها عدد من القنوات التلفزيونية، إن “البعض يقوم بمحاولة عرقلة عمل المفوضية لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين”.

وأضاف: “نأمل أن تواصل مفوضية الانتخابات عملها لتنظيم الانتخابات في موعدها”.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: “إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له آثار كبيرة على استقرار ليبيا واقتصادها”.

فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن “مفوضية الانتخابات الليبية استمرت بأداء مهامها برغم الصعوبات الجمّة”.

وأشارت البعثة إلى أن “هناك فرصة حقيقية سانحة على طريق إنهاء الأزمة الليبية”.

وأشادت البعثة الأممية بقدرة المفوضية العليا للانتخابات على الصمود في ظل الأحداث غير المستقرة التي تمر بها البلاد، مناشدة أعضاء ملتقى الحوار الليبي بتكثيف مساعيهم للتوصل إلى حل وسط.

