عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيب يمني ببيان السعودية حول اتفاق الرياض

الحكومة اليمنية تسعى
الحكومة اليمنية تسعى لتجنيب الحوثي من بلادها

رحبت الحكومة اليمنية، ببيان السعودية، الذي أصدرته الخميس الماضي، بشأن اتفاق الرياض، وترى فيه استمرارًا لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على وحدة اليمن استقراره.

 

وقالت الحكومة في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنها ترحّب بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وأنه خطوة مهمة في اتجاه توحيد جميع القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن دون تمييز ويهدد الأمن العربي والمصالح الدولية.

 

وأضاف البيان، أن “الحكومة اليمنية حريصة منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض، وعملنا داخل العاصمة المؤقتة عدن - وبتوجيهات القيادة السياسية - وبروح الفريق الواحد على تخطي العوائق والصعوبات كافة، وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث”.

 

وأكَّدت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق الاتفاق، داعيةً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف جميع أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تمَّ من إجراءات والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري والتوقف عن تشويه سمعة الدولة والجيش الوطني الذي يقود أشرف المعارك مدافعا عن الأراضي اليمنية، واحترام منظومة القوانين واللوائح، وعدم تعطيل سلطة القضاء والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم إلا الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن.

 

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وترفض جميع أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي، داعية، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة المملكة العربية السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

 

السعودية اتفاق الرياض الحكومة اليمنية عدن المجلس الانتقالي الجنوبي

موضوعات متعلقة

الدبيبة: سنوفر كل الدعم لإنجاح الانتخابات الشرعية

تفاصيل مصرع 4 مصريين في لارنكا.. وبيان عاجل من الداخلية القبرصية

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب تشيلي

أنباء عن وفاة 4 مصريين في حرائق غابات قبرص | تفاصيل

كينيا تقرعلى تشكيل لجنة تابعة لمجلس الامن للتحقيق في فظائع أبي أحمد

35 حالة حرجة .. تسجيل 185 إصابة بـ كورونا في إسرائيل

إدخال الوقود لـ غزة.. واعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ