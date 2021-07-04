تحصين 51 ألفا و159 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى الغربية، اليوم الأحد، إنه تم تحصين 51 ألف و159 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، على مستوى المحافظة، منذ بداية الحملة القومية وحتى الأن، والتى تقام على مدار شهر .



وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بـ الغربية، أن ماتم تحصينه بواقع أبقار 28016 ،وجاموس 20192 ،وأغنام وماعز 2951 وذلك من إجمالي تعداد الحيوانات المستهدف علي مستوي المحافظة والذي يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة .

لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأكد " أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة بالغربية للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

بالصور ..تحصين 51 ألف و159 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

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