الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل لجنة تحقيق طبية بعد وفاة العقيد شارون

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد خلال اجتماع الحكومة، إنه في ضوء انتشار مرض الكورونا في إسرائيل سوف يتم النظر في إمكانية العودة إلى بعض قيود العلامة الخضراء.

ودعا بينيت، إلى ارتداء الكمامات بالداخل وتجنب الازدحام ، مضيفًا: "إذا لم نتعاون واستمر ارتفاع معدلات الإصابة بالكورونا - سننظر في إعادة بعض قيود العلامة الخضراء".

وعن التوترات في الجنوب وهجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، قال بينيت : "إسرائيل مهتمة بهدوء ولكن البالونات ستقابل برد قاس. نحن نعمل على حل يسمح بالمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تشكيل لجنة تحقيق طبية بعد وفاة العقيد شارون أسمان قائد لواء الناحال الذي سقط أثناء تدريب بدني يوم الخميس في قاعدة عسكرية قرب نتانيا.





وذكر موقع "والاه" أن قضية وفاة أسمان أثارت تساؤلات حول حقيقة عدم وجود التزام بوضع جهاز تنظيم ضربات القلب في صالات اللياقة البدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، وما إذا كان الجيش يتعامل بشكل مناسب مع الشكاوى المتعلقة بالمشكلات الطبية ولا يشك في أن هذه "أكاذيب" من الجنود.





وكان أسمان انهار وسقط أرضا بعد تمرين ركض وتم استدعاء طبيب وأجرى له عمليات إنعاش لكن أعلن عن وفاته.