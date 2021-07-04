عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل لجنة تحقيق طبية بعد وفاة العقيد شارون

بينيت
بينيت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد خلال اجتماع الحكومة، إنه في ضوء انتشار مرض الكورونا في إسرائيل سوف يتم النظر في إمكانية العودة إلى بعض قيود العلامة الخضراء.

 

ودعا بينيت، إلى ارتداء الكمامات بالداخل وتجنب الازدحام ، مضيفًا: "إذا لم نتعاون واستمر ارتفاع معدلات الإصابة بالكورونا - سننظر في إعادة بعض قيود العلامة الخضراء".

 

وعن التوترات في الجنوب وهجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، قال بينيت : "إسرائيل مهتمة بهدوء ولكن البالونات ستقابل برد قاس. نحن نعمل على حل يسمح بالمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

35 حالة حرجة .. تسجيل 185 إصابة بـ كورونا في إسرائيل

قرار جديد من إسرائيل بشأن إدخال الأموال القطرية إلى غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تشكيل لجنة تحقيق طبية بعد وفاة العقيد شارون أسمان قائد لواء الناحال الذي سقط أثناء تدريب بدني يوم الخميس في قاعدة عسكرية قرب نتانيا.



وذكر موقع "والاه" أن قضية وفاة أسمان أثارت تساؤلات حول حقيقة عدم وجود التزام بوضع جهاز تنظيم ضربات القلب في صالات اللياقة البدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، وما إذا كان الجيش يتعامل بشكل مناسب مع الشكاوى المتعلقة بالمشكلات الطبية ولا يشك في أن هذه "أكاذيب" من الجنود.



وكان أسمان انهار وسقط أرضا بعد تمرين ركض وتم استدعاء طبيب وأجرى له عمليات إنعاش لكن أعلن عن وفاته.

رئيس حكومة إسرائيل غزة الجيش تل أبيب إسرائيل

موضوعات متعلقة

35 حالة حرجة .. تسجيل 185 إصابة بـ كورونا في إسرائيل

إدخال الوقود لـ غزة.. واعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ