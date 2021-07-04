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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستشار فرج الدري للرئيس: حققتم أكثر مما وعدتم وصولا للجمهورية الجديدة

المستشار فرج الدرى،
المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ

أشاد  المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ " بتخصيص  بداية الجلسة ، لمشاركة مجلس الحكماء شعب مصر العظيم فى احتفالاته هذه الايام. 

و اضاف خلال الجلسة العامة " ساختصر  كلمتى في رسالة واحدة: إلى شعب مصر العظيم، خالص التهنئة، بمناسبة مرور ثمان سنوات على يوم انتصارإرادة الشعب فى ٣٠ يونيو،وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة بداية السنة الثامنة من ولايته، لقد حققتم يا فخامة الرئيس خلال السنوات السبع الماضية ،اكثر مما وعدتم، داخليآ و خارجيآ.

و تابع:فى الداخل :" بدأتم بجبر الخواطر،و أنجزتم ما لا يتسع المقام بحصره، ملحمة لا تعرف التوقف من العرق والجهد، ومتابعات يومية، لايقدر عليها إلا أولو العزم من الرجال، ومبادرات في كل مناحى الحياة، تنفذها حكومة الإنجاز والإنقاذ، بريادة الرجل الخلوق د.مصطفى مدبولى،وذلك وصولا الى الجمهورية الجديدة لمصر.

و قال: “ حافظتم -يا فخامة الرئيس- على أمن مصر وأرضها، لم تفرط فى حبة رمل من ترابها، أو قطرة ماء نستحقها ، وساندكم شعب ازدادت، وتزداد ثقته فيكم،يوما بعد يوم  ، وجيش جسورلبى نداء الشعب، فى 30 يونيو،وكان سيفه وسنده، وظل حاميا للوطن، و داعما للتنمية ، حقا انهم خير أجناد الأرض”.

واختم:"ورجال شرطة وامن أشداء، يواصلون ليلهم بنهارهم، يجوبون القفار، يجتثون جذور الارهاب، يحاربون الجريمه ،أيا ما كان موقعها، وأيا من كان مرتكبها، وذلك لننعم بما نحن فيه من أمن وأمان ، وصقور من المخابرات العامه، نتابع انجازاتهم الخارقه، بكل الفخر والاعتزاز،زادهم الله توفيقا ورفعه".

الرئيس عبد الفتاح السيسي ٣٠ يونيه رجال شرطة الإرهاب المخابرات العامة

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