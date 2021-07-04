البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات أول جلسات الأسبوع
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10292 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2164 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 12876 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3293 نقطة