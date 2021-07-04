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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يفوتك.. صاروخية ميسي في شباك الإكوادور تقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا

صدى البلد

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3-0 على الإكوادور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بربع نهائي كأس كوبا أمريكا.

 

وستلتقي الأرجنتين مع كولومبيا التي تغلبت على أوروجواي بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأحرز ليونيل ميسي، هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على الإكوادور.

 

وأهدر ليونيل ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريجو دي بول في الدقيقة 40، ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 84.

 

وتمكن ميسي من هز الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد انتصار المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء غير المقنع.

 

وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية.

 

وقال ميسي: "قلت دائما إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماما. كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مدى صعوبة هذا المنافس. أهم شيء هو أننا قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام".
 

ليونيل ميسي ميسي برشلونة كوبا أمريكا الاكوادور مارتينيز منتخب الارجنتين

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