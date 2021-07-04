أبو شقة: 30 يونيو كان يوما مشهودا سجل بأحرف من نور كثورة شعبية فريدة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن 30 يونيو كان يوما مشهودا سجل بأحرف من نور سجل كثورة شعبية فريدة، وشاهدا علي أن في مصر شعب عظيم أبي عريق يأبي إلا أن ينتصر لإرادته ووطنه وأرضه وأن لدي مصر جيشا وطنيا أبي ألا يحافظ علي كرامة الشعب وإدارته، لتنحاز القوات المسلحة الوطنية لهذه الإرادة.

وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لقد كنا أمام مشهد فريد في التاريخ عندما رأينا بيانات القوات المسلحة علي نحو جلي في مناصرة الشعب والوقوف علي جوار الإرادة الشعبية، وعندما أعلن في كل المناسبات الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك ، أن القوات المسلحة الوطنية لن تقف موقف المتفرج وتنحاز لإرادة المصريين وتقطع يد كل من يحاول الاعتداء علي أي مصري وكنا أمام العبارة الخالدة له "أكرم لنا أن نموت دون أن تمتد أي يد عابثة لإرادة الشعب".

وتابع أبو شقة، أن الوقت ما قبل 30 يونيو كان في غاية السوء، ونذكر لمن نسي أو تتناسى تلك المشاهد السيئة التي جعلت مصر شبهة دولة، لنكون أمام طوابير الخبز والبوتاجاز، و انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، فضلا عن الاعتداءات علي القضاة، وكذا مدينة الإنتاج، مشيخة الأزهر والكاتدرائية، بالإضافة إلي أحداث الاتحادية التي خرج فيها الشعب منتفضا ضد الإعلان الدستوري، وما كنا أمامة من مذبحة للقضاء بعزل 3000 قاضي، فكانت جميعها مشاهد استفزت مشاعر المصريين.

واستطرد وكيل مجلس الشيوخ قائلاً : "كنا أمام شعب عظيم وقوات مسلحة عظيمة لحماية وطن عظيم، ثم كانت خارطة الطريق وتعديلات دستور 2014 ، ثم انتخابات الرئاسة أنتخب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة شعبية بعدما أجمعت فيها قلوب المصريين وإرادتهم علي ضرورة ترشحه ثم انتخابات مجلس النواب، ثم التعديلات الدستورية 2018 والذي أعاد الغرفة التشريعية الثانية، لنكون أمام مشروع وطني للرئيس نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي أساس محورين أولهما بناء الإنسان المصري ورأينا من المشاهد التي تؤكد ذلك، منها القضاء علي فيروس سي الذي كان ينهش أجساد المصريين فضلا عن مبادرة حياة كريمة، ويأتي ذلك بجانب المشروعات العملاقة التي تتنامي و تتزايد علي نحو يشكل معجزة بكل المقاييس وتحتاج مجلدات.

ولفت أبو شقة، إلي أن كل ذلك يؤكد انتصار إرادة المصريين ، وأن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأن مشروع الرئيس يتحقق نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تشهد الاستقرار الامني حيث تم القضاء فيها علي الإرهاب، فضلا عما تشهده من استقرار اقتصادي تشهد له المنظمات العالمية.

وأشار أبو شقة، إلي إصرار الرئيس علي إجراء انتخابات البرلمانية رغم جائحة كورونا، وكل ذلك يؤكد أن مصر في تقدم مستمر، مضيفاً : " ولا ننسى دور مصر الريادي الآن التي أصبح لها ثقل علي الساحة السياسية المصرية.