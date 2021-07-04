قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بثورة 30 يونيو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو بالفروع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

أقام قصر ثقافة وادى النطرون بمحافظة البحيرة احتفالية بعنوان "إرادة شعب"، تضمنت مجموعة من الورش الفنية للأطفال تحت إشراف عدد من المدربين، منها ورش فى الرسم والتلوين، كما تم توزيع جوائز على المتميزين من الأطفال لتحفيزهم، واختتمت الاحتفالية بعرض فنى لفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبيه بقيادة الفنان ياسر عثمان.

وأقام قصر ثقافة الأنفوشى معرض فنى نتاج الورش الفنية للفنانة منه عادل من الصلصال والمشغولات اليدوية والفخار والفن التشكيلى ورسومات الأطفال.

كما قدم بيت ثقافة القبارى على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحى "1501" عن مسرحية "إيزابيل ثلاثة مراكب ومشعوذ" تأليف داريو فو، إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، دراما وأشعار أسامة الهوارى، سينوجرافيا أشرف الصوينى، موسيقى وألحان د. محمد حسنى، تدريب أصوات محمد خالد، استعراضات محمد ميزو، إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج محمد الزينى ويستمر العرض حتى الغد.