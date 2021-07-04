النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

تواصل نيابة جنوب الجيزة اليوم الأحد التحقيق في اتهام ممرض بالتحرش بسيدة داخل مستشفى في الطالبية مستغلا حالتها المرضية، والاستماع لأقوال الطاقم الطبي المتواجد وقت ارتكاب الواقعة ومناقشتهم حول ما قاله المتهم أمام جهات التحقيق.

حيث أنكر المتهم "حازم. ح. إ" واقعة التحرش بالسيدة، وقال إنه اعتقد أن السيدة في غيبوبة، وأنها ليست في وعيها، ووضع يده على صدرها لكي يُجري لها إنعاش للقلب وليس للتحرش بها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المستشفى لفحصها حيث توجد كاميرات مراقبة في غرفة كشف الطوارئ، التي حدثت بها الواقعة.

وقال المتهم أنه كان يجري لها الفحوصات وافافتها، وتبين أن المريضة بعد أن استردت وعيها حكت لأهلها أنه أمسك مناطق حساسة في جسدها، واتهمته بالتحرش، وأصرت هي وأسرتها على تحرير محضر ضده.

كما تبيّن من التحريات أن الممرض لازال طالبا يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتركيب كالونة طبية للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس فاستغل الموقف وطلب من زوج المريضة بالخروج وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه .

وتسلمت النيابة أمس السبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة حيث قررت مساء أمس الأول الجمعة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات .



ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها .



حيث تبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.



وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع ممرض تحرش بسيدة في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العمرانية، كانت قد تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.



شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.



وحررت السيدة محضرا بالواقعة وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.



وأحيل المحضر الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.