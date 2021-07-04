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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ 11 يوليو .. تأجيل قضية تعويضات ايفر جيفين للتسوية الأخيرة

هيئة الدفاع
هيئة الدفاع

نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، وعقدت الجلسة برئاسة المستشارة إيمان زكي، رئيسة الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين هاني علام ، وأحمد رياض، محمد الطحاوي، سكرتارية حامد أحمد السيد. 

طالب دفاع ملاك السفينة ايفر جيفين، بتأجيل نظر الدعوة أسبوعا لاستكمال إجراءات التسوية. 


وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوة الي 11 يوليو الجاري، تلبية لرغبة دفاع ملاك ايفر جيفين وقناة السويس.

و طالب المدعي عليه الرابع ممثلا عن الدولة  بإخراجه من الدعوة بدون تحمل أي مصاريف.

وتأتي الجلسة بعد أن تقرر تأجيل القضية إلى اليوم الأحد؛ لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم وكشف الطرفين عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.


وقال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفرجيفن"، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.
وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب. 

ومن جانبه، أشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، لافتًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين.

وأكد رئيس الهيئة أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.
وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.
 

قناة السويس الاسماعيلية المحكمة الاقتصادية إيفر جيفين مدينة الإسماعيلية

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