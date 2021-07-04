تسبب الوفاة.. 5 طرق طبيعية وفعالة لعلاج لسعة النحل

في بعض الحالات، يمكن أن تكون لسعة النحلة قاتلة، والتي قد تسبب أحيانًا صعوبة في التنفس وتزيد من معدل النبض وتسبب شكلاً حادًا من تفاعل الحساسية والذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وإليكم بعض طرق العلاج الطبيعية وفقا لموقع boldsky التي تساعد في تهدئة لسعة النحل.

1. ضع الماء المثلج

أولاً عند لسعة النحلة أخرج اللسعة واضغط السم بحرص على الفور، ضع الماء المثلج على منطقة اللدغة واتركه لمدة 20 دقيقة سيخفف ذلك الألم والتورم في غضون ساعات قليلة.

2. صودا الخبز

يساعد عجينة من صودا الخبز مع الماء على تحييد سم النحل وتقليل الألم والحكة والتورم، ضع طبقة سميكة من معجون صودا الخبز على المنطقة المصابة وقم بتغطيتها بضمادة، اتركه لمدة 15 دقيقة.

3. استخدم البطاطا النيئة أو البصل

إذا لم تسبب لسعة النحلة أي رد فعل تحسسي، يمكنك استخدام البطاطس النيئة والبصل، يُستخدم البصل والبطاطا النيئة تقليديًا لعلاج الألم الأولى للسعات، قطعي قطعة كبيرة من البطاطس النيئة والبصل وافركيها قليلاً على المنطقة المصابة، كرر هذا بعد 10 دقائق.

4. الثوم

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات تساعد في مقاومة آلام لسعات النحل، تطبيق عصير الثوم على المنطقة المصابة سيعطي نتائج إيجابية، اسحق الثوم واستخرج العصير، ضع العصير واتركه لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك.

5. العسل

العسل دواء طبيعي آخر يخفف من آلام لسعة النحلة، ثبت أن وضع العسل على الجرح علاج فعال، خذ ملعقة كبيرة من العسل وضعها على الجرح، قم بتغطيته بشاش لمدة 30 دقيقة.