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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ يطالب الأعضاء بعدم الحركة في القاعة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

طالب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأعضاء بعدم الحركة في القاعة.

وقال عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ صباح اليوم إن "الحركة والخروج والدخول في القاعة يخل بتركيز المتحدث والمنصت، من لديه الوقت والرغبة في المشاركة في هذا الموقع فليتفضل، من يرغب أن يكون مغادرًا من حقه تمامًا ومكفول له ذلك، ولكن أستميحكم عذرًا الحركة بهذا الشكل تخل بتركيز حضراتكم قبل أي شخص آخر". 

كان عبد الرازق افتتح الجلسة العامة بكلمة احتفالأ بذكرى بيان 3 يوليو، وألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ولفت عضو مجلس الشيوخ محمود بكري إلى إن مصر شهدت إنجازات مختلفة، وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد بعد انقطاع 30 عامًا، وقال إن هذه الزيارة "تعبير عن الرؤية السياسية الواسعة وترميم الصف العربي الذي تمزق في 2011".

وأشاد بكري بافتتاح قاعدة 3 يوليو وقال إن الله أمن علينا ببطلا مغوارًا ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود مسيرة النماء والتطور.

رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بيان 3 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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