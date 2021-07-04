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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرَّم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أوائل طلاب كلية الهندسة بالجامعة حيث نجحوا في الحصول على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة والتي تبلغ 11 برنامجاً وذلك بالشراكة مع جامعة ايسن لندن حيث وقعت الاتفاقية عام 2018 وتم تخريج أول دفعة 13 طالبًا.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتخريج اول دفعة مشيدًا بالدعم والجهود التي تقدمها ادارة جامعة عين شمس مضيفًا حرص الجامعة علي تقديم منحة لطلابها للسفر بالخارج لمواكبة التطورات في المجال التعليمي في الجامعات العالمية الاوروبية.

وحرص رئيس الجامعة على تسليمهم شهادات تقدير.. كما التقط معهم الصور التذكارية، وذلك ضمن فعاليات ومراسم الحفل التي أقامتها الجامعة.

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هندسة عين شمس تحتفل بالأوائل الحاصلين على الشهادة المزدوجة مع جامعة ايست لندن

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وأوضح أن منصة التعليم عن بعد تقدم كافة الخدمات التعليمية إلكترونياً، وتتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من اي مكان، وكذلك بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة ومتكاملة مع الجداول الدراسية بالكليات، متمنياً كل التوفيق والنجاح لطلاب الهندسة، واستكمال دراستهم العليا واهتمامهم بالبحث العلمي ومسايرة كافة التطورات الحديثة التي ترفع شأنهم المهني.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بقصر الزعفران وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية، والدكتور عمر الحسيني عميد كليةالهندسة.

تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين جامعتي عين شمس وايست لندن

 

وجدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين جامعتي "عين شمس" و"ايست لندن" قد  تنص على منح طلاب شهادة البكالوريوس من جامعة إيست لندن في جميع التخصصات للبرامج البينية المميزة، وتلتزم كلية الهندسة بتقديم البرامج التعليمية المتفق عليها طبقا للاتفاقية بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية والخدمات المكملة للعملية التعليمية المقدمة، كما تلتزم بتيسير إجراءات تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بما يضمن الحفاظ على بيانات الطلاب، وإجراء تقييمات الامتحانات الخاصة بكل برنامج، كما تمنح الطلاب عند الانتهاء بنجاح من كل برنامج دراسي الدرجة العلمية و الشهادة من الجامعة الانجليزية.

وتعد جامعة إيست لندن من كبرى الجامعات بلندن أنشئت منذ أكثر من 120 عاما، وتضم العديد من الكليات فى عدة تخصصات مختلفة منها الهندسة المعمارية والحاسبات والهندسة، والفنون والصناعات الرقمية، وإدارة الأعمال والحقوق، والعلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والصحة والرياضة والعلوم البيولوجية.

تجدر الإشارة إلى قيام وفد من جامعة إيست لندن بزيارة كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عدة أشهر، وشملت الزيارة تفقد البنية التحتية التعليمية للكلية، والقاعات والصالات التدريسية، ومعامل الحاسب الآلي للأقسام الثلاثة، والمعامل والورش المركزية، والمكتبة المركزية للكلية، ووحدة ضمان الجودة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الهندسة الشهادة المزدوجة عين شمس

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جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

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