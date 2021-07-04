رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

وجه النادي الأهلي رسالة تفاؤل لـ جماهيره قبل مواجهة الفريق اليوم لـ سموحة مساء اليوم في في اطار منافسات الجوله الـ ٢٨ من الدوري المصري الممتاز علي استاد الاسكندرية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومحمد مجدي قفشة نجم الفريق وعلق :" صباح الخير " .

وتنطلق مساء اليوم الأحد مباراة الأهلي أمام سموحة في إطار منافسات الجولة الـ ٢٨ من الدوري المصري الممتاز علي استاد الاسكندرية.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

يدخل الأهلى اللقاء وفي رصيده 42 نقطة يحتل بها المركز الثالث في المسابقة بعدما لعب 20 مواجهة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

ويسعى الأهلى خلال مواجهة سموحة لتحقيق فوزًا غائبًا في الدوري منذ 58 يومًا، عندما تفوق على الاتحاد السكندري في السادس من شهر مايو الماضي.

وعلى الرغم من طول مدة غياب الانتصارات، إلا أن الأهلى لم يخص خلال تلك الفترة سوى مواجهتين فقط، في ظل تعطل المسابقة بسبب فترة التوقف الدولي، إلى جانب ارتباطه بخوض مباريات الأدواء الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا حتى وصوله للنهائي.

وخلال المواجهتين اللتين خاضهما الفريق، فإنه تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق يوم 10 مايو الماضي، قبل أن يعود من غيابه الطويل في لقاء بيراميدز الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي بمباراة سموحة



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، رامى ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

الأهلي يعاني من ضغط المباريات

عودة الأهلي لمباريات الدوري ستكتب فصلًا جديدًا من ضغط المباريات للفريق، حيث سيلتقي مع سموحة اليوم الأحد، قبل أن يلاقي المقاولون العرب يوم الخميس، فمصر المقاصة يوم الأحد القادم، قبل ستة أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.

إلا أن الأهلي يرغب في تشكيل ضغطًا هو الآخر عن طريق تحقيق الفوز في لقاء سموحة، ليبدأ في حملة لحاقه بصدارة الدوري المصري التي قد تبدو بعيدة حاليًا نظرًا لفارق عدد المباريات الملعوبة بين الأندية.

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، أمام المصري الوصيف حاليًا بـ43 نقطة من 28 مباراة، فالأهلي ثم سموحة.