عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

8 أغسطس.. نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تطالب بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح كورونا لجلسة 8 أغسطس المقبل.


وطالب المدعين بتسجيل أسماء السجناء ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من: وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.


وقالت الدعوى، إنه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، ذاكرة أن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع .

محكمة القضاء الاداري لقاح كورونا السجناء أسماء السجناء المقرات الطبية وزارة الصحة والسكان ل

موضوعات متعلقة

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى تطعيم بعض السجناء بلقاح كورونا لـ٣ يوليو

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة | شاهد

المرضى فقط الموجودون .. محافظ الشرقية يُفاجئ مركز طب أسرة بمنيا القمح

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ