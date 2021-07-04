8 أغسطس.. نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تطالب بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح كورونا لجلسة 8 أغسطس المقبل.



وطالب المدعين بتسجيل أسماء السجناء ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من: وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.



وقالت الدعوى، إنه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، ذاكرة أن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع .