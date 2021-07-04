صحف الكويت: الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو أكبر قاعدة على البحر المتوسط.. وتعليق مصر على الملء الثاني: مخالفة إثيوبية جديدة سيكون لها ردود فعل ملائمة.. ولا عودة إلى الإغلاق بالكويت

-محمد بن زايد: مصر تشهد إنجازات بارزة

-«ليست مفاجأة».. أول تعليق للخارجية على موقف مجلس الأمن من سد النهضة

- «جرجوب» مساحتها 10 ملايين متر.. و47 قطعة بحرية جديدة تدخل الخدمة

-قبرص: 4 قتلى هم مصريون على الأرجح جراء حرائق الغابات بالبلاد



-إثيوبيا: عمليات ملء سد النهضة مستمرة وفق المخطط

-رئيس الوزراء تل أبيب : لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

تناولت الصحف الكويتية، الشأن المصري بالكثير من العناوين الخبرية، سيطرت فيها أنباء سد النهضة وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو، علاوة على مستجدات أخرى.



أوردت صحيفة القبس الكويتية، ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من إن قضية سد النهضة تحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية.

وأضاف أن مصر أصرت على نهج على مدار السنوات العشر الماضية مع الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق دولي ملزم، مؤكداً أن بلاده لم تهدد أحداً على مر التاريخ على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر جزء منها في المناورات العسكرية.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية على قناتها عبر «يوتيوب»، قال السيسي خلال مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب، إن «الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين».

على صعيد متصل قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر ستعرض مراجعة للوضع الحالي لأزمة سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الملء الثاني سيكون مخالفة إثيوبية جديدة ستكون لها ردود فعل ملائمة.



وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية إن عمليات بناء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.

كما أضاف أن عمليات الملء الثاني للسد تسير أيضاً وفق الجدول المحدد سابقاً من قبل الحكومة.

من ناحية أخرى، عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها جثث مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية القبرصي اليوم الأحد.



بدوره، وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الأحد، حرائق الغابات المشعلة في قبرص والتي أودت بأربعة أشخاص مصريون، بالمأساة معتبراً أنها الأسوأ التي تشهدها الجزيرة المتوسطية منذ عقود.

في سياق آخر، أفاد رئيس الوزراء نفتالي بنيت، اليوم الأحد، بأن تل أبيب لا تريد المساس بسكان غزة، لكن سترد بقوة على أي عنف.

وقال نفتالي بنيت، في تصريحات، اليوم الأحد، إن الجيش هاجم الليلة الماضية غزة رداً على البالونات الحارقة.

ووجه بينيت تحذيراً، قال فيه إن العنف والبالونات ومسيرات الإرباك المختلفة ستقابل برد قاس.



قالت صحيفة الأنباء الكويتية، افتتح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة (3 يوليو) البحرية أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع بمنطقة جرجوب بالشمال الغربي للبلاد، والتي تعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

ورافق الرئيس السيسي في افتتاح القاعدة البحرية (3 يوليو) عدد من ضيوف مصر من بينهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وتفقد الرئيس السيسي الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو، كما تابع برفقة ضيوف مصر على متن الميسترال حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) فعاليات المناورة الاستراتيجية (قادر 2021).

وكان الرئيس السيسي قد وقع في وقت سابق أمس وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة، ودخلت 47 قطعة بحرية إلى الخدمة بالقوات البحرية المصرية بقاعدة (3 يوليو) وجرى رفع العلم المصري عليها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية، مشيدا بالإنجازات التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كويتيًا، أكدت مصادر مطلعة أنه لا عودة إلى الإغلاق، وأن التعايش مع الجائحة أمر حتمي مع الالتزام بالاحترازات الصحية ومسارعة وصول اللقاحات لتغطية الراغبين في التطعيم.

وأعلنت أن مجلس الوزراء سيحدد قائمة بأسماء الدول العربية التي يقرر لشركات الطيران السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة منها وإليها، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بذلك.

أوردت صحيفة الوطن الكويتية، أول تعليق للخارجية المصرية على موقف مجلس الأمن من سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ليست متفاجئة من موقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت الوطن، إن تصريحات شكري هي الأولى لمسؤول مصري تجاه قول رئيس المجلس نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به" بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.