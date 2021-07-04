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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

صدى البلد



مصر علي موعد مع فرحة قومية تتزامن مع عيد قومي وهو 3 يوليو يوم أن إنتصرت إرادة الشعب لترحل دولة المرشد بغير رجعة.

إنه في يوم السبت 3يوليو2021
وسط مشهد مهيب تشيب له الرؤوس افتتحت مصر قاعدة بحر جوية من اكبر واهم القواعد في الشرق الأوسط تعد قاعدة الثالث من يوليو من اهم القواعد في الشرق الاوسط لتميزها بموقع استراتيجي فهي الداعم الأول لقاعدة محمد نجيب اكبر القواعد المصرية وحماية لاكتشافات البترول والغاز التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا حيث يتمثل البعد الاستراتيجي في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط ومع حدود دولة ليبيا.

ويأتي بناء هذه القواعد في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز إنطلاق للدعم اللوجستي  للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط وتهدف إلى مجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية وتعد هذه القاعدة ضمن مشروع كبير هدفه تطوير غرب الساحل الشمالي كله والتي تسعي الدولة لتسكين الملايين من أهل مصر هناك بالتزامن مع إنشاء مينا جرجوب وتعد هذه الميناء من أهم المواني المصرية استراتيجيا لقربها من سواحل أوروبا وجاري الانتهاء من تخطيط بناء منطقة إستراتيجية كبيرة جدا بالقرب من الميناء تضم مناطق سياحية وإنشاء منطقة لوجيستية في السنوات القادمة.

مثلما يحدث حاليا في منطقة ساحل قناة السويس من تطوير شامل للمدن والميناء وبناء منطقة صناعية كبري في بور سعيد تحت الإنشاء و التطوير التي شاهدته مدن القناة وخاصة بورسعيد خلال السنين الماضية أهمها القضاء على العشوائيات وتفعيل المنظومة الاليكترونية والتامين الصحي الشامل والكثير من الاستثمارات.

فهناك مخطط لتطوير الموانئ المصرية كي تصبح مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا يهدف لتعزيز وجودها على خريطة التجارة الدولية
وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه وسوف يستمر تنفيذها حتى عام  2024

بعد قاعدة محمد نجيب وقاعدة برنيس ..قاعدة 3يوليو إضافة قوية للجيش المصري وضربة موجعة لأعداء مصر وهنا الحدث والمناسبة فرحة قومية للمصريين حفظ الله مصر حفظ الله الجيش.

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