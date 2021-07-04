نشرة المرأة والصحة.. أطعمة ومشروبات للتحكم في نسبة السكر بالدم.. طريقة حماية البشرة من التجاعيد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الخبار خلال التقرير التالي..

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في معظم الدول حول العالم، ولا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطراب في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

عندما تكون مصابًا بمقدمات داء السكري ، قد يكون من الصعب معرفة الأطعمة والمشروبات الأفضل، لكن هذه الاختيارات العشرة التي قام بها الدكتور جانيش كادي ، المدير المساعد للشؤون الغذائية والطبية والعلمية ، يمكن أن تساعد أبوت في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس ، مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين.

بالنسبة لمعظم التجاعيد، تظهر التجاعيد بين سن 40 و50 حيث يفقد الجلد الترطيب والسمك، وتلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويمكن أيضا أن يكون سبب التجاعيد في جزء من التدخين والنظام الغذائي غير المتوازن.

بعد إصابة مي الغيطي .. كل ما تريد معرفته حول اضطراب ثنائي القطب



نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي فيديو لها، تحدثت فيه عن الصحة النفسية وكيفية محافظتها على استقرارها النفسي.

قالت الغيطي في لقاء لها لمجلة What women want إنها عانت من اضطراب ثنائي القطب وأعربت أنها تعتقد أن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيًا وجسديًا.

ويعرف اضطراب ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن (الهوس أو الهوس الخفيف) والانخفاضات (الاكتئاب) العاطفية.