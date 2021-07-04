عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة ومشروبات للتحكم في نسبة السكر بالدم.. طريقة حماية البشرة من التجاعيد

السكري
السكري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الخبار خلال التقرير التالي..

 

انتبه.. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بـ السالمونيلا
 

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في معظم الدول حول العالم، ولا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطراب في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

 

 

10 أطعمة ومشروبات صحية للتحكم بنسبة السكر في الدم
 

عندما تكون مصابًا بمقدمات داء السكري  ، قد يكون من الصعب معرفة الأطعمة والمشروبات الأفضل، لكن هذه الاختيارات العشرة التي قام بها الدكتور جانيش كادي ، المدير المساعد للشؤون الغذائية والطبية والعلمية ، يمكن أن تساعد أبوت في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.

 

طريقة حماية البشرة من التجاعيد.. وصفات طبيعية

 

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس ، مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين.

 

بالنسبة لمعظم التجاعيد، تظهر التجاعيد بين سن 40 و50 حيث يفقد الجلد الترطيب والسمك، وتلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويمكن أيضا أن يكون سبب التجاعيد في جزء من التدخين والنظام الغذائي غير المتوازن. 

بعد إصابة مي الغيطي .. كل ما تريد معرفته حول اضطراب ثنائي القطب
 

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي فيديو لها، تحدثت فيه عن الصحة النفسية وكيفية محافظتها على استقرارها النفسي.

قالت الغيطي في لقاء لها لمجلة What women want إنها عانت من اضطراب ثنائي القطب وأعربت أنها تعتقد أن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيًا وجسديًا.

ويعرف اضطراب ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن (الهوس أو الهوس الخفيف) والانخفاضات (الاكتئاب) العاطفية.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة السالمونيلا السكر مي الغيطي

ترشيحاتنا

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

أول قرار من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

إجلاء 1800 شخصا.. إبطال قنبلة تزن نصف طن فى فرنسا

الوطنية للصحافة: تحويل الإصدارات المسائية لـ الأهرام والأخبار والمساء إلى إلكترونية

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو

انكسار موجة كورونا الثالثة.. الحكومة تعلن زيادة إشغال الفنادق والمطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

بلومبرج: السفينة العملاقة إيفر جيفن تغادر المياه المصرية في هذا الموعد

التحرش بطفلة أوسيم.. المتهم ابتز والدتها بـ 40 حكما قضائيا و20 جنيها أجرها اليومي

حكاية كل تريند.. حنان حديث السوشيال ميديا بـ البوركيني

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ