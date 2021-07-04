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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب شريحة لحم.. محمصة خبز تشعل النيران في منزل بأكمله

صدى البلد

قرر رجل أن يتبع نمط وطريقة جديدة في طهي شريحة لحم واحدة، ولكن لم يجني من وراء قراره سوى حريق ضخم بمنزله التهم المنزل بأكمله وتركه رماد أسود كالفحم، فقد حاول الرجل طهي شريحة لحم في محمصة الخبز "التوستر".


وتسبب الرجل النيوزيلندي في إشعال الحريق في المنزل الذي يتقاسمه مع شريكه بعد اتخاذ قرار غير حكيم بالتخلي عن استخدام المقلاة واستخدام محمصة الخبز  "توستر" بدلًا منها.

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وترك  الرجل قطعة اللحم التي تُطهى في محمصة الخبز "التوستر" بينما كان ذهب لشراء رقائق البطاطس من متجر الوجبات الجاهزة المحلي وعاد ليجد منزله مشتعلًا.

 

وانهار المنزل كليًا ووضع الرجل أملًا في أن يتم تعويضه من قبل شركة التأمين ولكن خيبت آماله واشتكى من أن مبلغ التأمين الذي حصل عليه 400 ألف دولار لن يكفي لإعادة ترميم المنزل مرة أخرى.

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فبعد تقديم طلب إلى شركة التأمين الخاصة به، أصيب الرجل بخيبة أمل عندما اكتشف أن تأمينه لن يكفيه بالقدر الذي كان يأمله.

 

وذكرت شركة التأمين أن الشركة دفعت 418000 دولار مقابل أضرار الحرائق الجسيمة في المنزل، وهو الحد الأقصى الذي يمكن دفعه بموجب بوليصة التأمين الخاصة بالرجل، ليدفعه ذلك للتوجه إلى المحكمة.

محمصة حريق شريحة لحم شركة تأمين توستر

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