محافظ المنوفية يبحث مع الشركة الوطنية للمقاولات أعمال "مول العاصمة"

تمهيداً لبدء تشغيله

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، بوفد الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عماد سعفان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات التابع لجهاز الخدمة الوطنية، وبحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والعميد وليد إبراهيم والعميد علاء خضر والعميد محمد شلبي "قطاع الإشراف والتنفيذ" بالشركة الوطنية.



ورحب محافظ المنوفية بالوفد على أرض المنوفية العريقة وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات المركز التجاري "مول العاصمة" والمقام على مساحة 2598 متر بمدينة شبين الكوم وكذلك الجراج الملاصق له تمهيداً لسرعة تشغيله باعتباره أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة ومما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.



وناقش محافظ المنوفية، إنهاء باقي الأعمال الخاصة بالمول من حيث توصيل الكهرباء والتشطيبات النهائية للجراج، وأكد المحافظ للوفد حرصه على التعاون والتنسيق التام مع جهاز الشركة الوطنية للمقاولات لسرعة إنهاء جميع المتعلقات الخاصة بإدارة وتشغيل المول والجراج نظراً لأهميته وكونه متنفساً لأهالي المحافظة.



يأتي هذا اللقاء في إطار خطة المحافظة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى ضرورة دراسة الأعمال المستقبلية الخاصة بالطرق والمناطق العشوائية بالمحافظة للتنسيق التام بهذا الشأن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.