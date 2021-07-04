وكيل هندسة عين شمس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل برنامج الشهادة المزدوجة

كشف الدكتور مصطفى رفعت، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" تفاصيل المزايا التي ينعم بها طلاب الهندسة الحاصلين على برنامج الشهادة المزدوجة.

حيث قال وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس ، إن هناك اتفاقية تنص على معاملة طلاب البرامج المانحة للشهادة المزدوجة كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات مثل الطلاب المسجلين في الجامعة بلندن، ولهم الحق في استخدام الموارد الرقمية والدخول على مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الإلكترونية وخلافه، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن وتخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن.

وجاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها جامعة عين شمس بقصر الزعفران وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

وأشار وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس ، في تصريحاته لـ صدى البلد ، إلى أن السفر ليس إجباريا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر والالتزام بمعايير الجودة المنصوص عليها بالاتفاقية.

وأعلن الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس ، أن تم الاتفاق على محاور التطوير والزيارات المستقبلية لأساتذة من الجامعة إيست لندن للتدريس والتدريب بالكلية، وتوفير اجتماعات وغرف مناقشات اونلاين وذلك لخلق مناخ مماثل لما هو متاح للطلاب البريطانيين بلندن.

وقال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب إن تخصص العمارة من التخصصات المميزة للجامعة حيث حصلت الجامعة فى تصنيف الجارديان لها في علوم العمارة على المركز الحادى عشر على مستوى المملكة المتحدة، والثاني على مستوى لندن، كما تعتبر الجامعة من الجامعات الأسرع في الصعود للتصنيفات الأعلى على مستوى المملكة المتحدة.

أشار "رفعت" إلى أن قيادة جامعة عين شمس تسعي لمواكبة التطورات في المجال التعليمي وبأعلى جودة، والعمل على تقديمها لطلابها، مرحبا بالطلاب المستجدين في كافة الكليات والتخصصات العلمية.

وكان قد كرَّم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أوائل طلاب كلية الهندسة بالجامعة حيث نجحوا في الحصول على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة والتي تبلغ 11 برنامجاً وذلك بالشراكة مع جامعة ايسن لندن حيث وقعت الاتفاقية عام 2018 وتم تخريج أول دفعة 13 طالبًا.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتخريج أول دفعة مشيدًا بالدعم والجهود التي تقدمها إدارة جامعة عين شمس مضيفًا حرص الجامعة علي تقديم منحة لطلابها للسفر بالخارج لمواكبة التطورات في المجال التعليمي في الجامعات العالمية الأوروبية.

وحرص رئيس الجامعة على تسليمهم شهادات تقدير.. كما التقط معهم الصور التذكارية، وذلك ضمن فعاليات ومراسم الحفل التي أقامتها الجامعة.

وأوضح أن منصة التعليم عن بعد تقدم كافة الخدمات التعليمية إلكترونياً، وتتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من اي مكان، وكذلك بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة ومتكاملة مع الجداول الدراسية بالكليات، متمنياً كل التوفيق والنجاح لطلاب الهندسة، واستكمال دراستهم العليا واهتمامهم بالبحث العلمي ومسايرة كافة التطورات الحديثة التي ترفع شأنهم المهني.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بقصر الزعفران وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين جامعتي عين شمس وايست لندن

جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين جامعتي "عين شمس" و"ايست لندن" قد تنص على منح طلاب شهادة البكالوريوس من جامعة إيست لندن في جميع التخصصات للبرامج البينية المميزة، وتلتزم كلية الهندسة بتقديم البرامج التعليمية المتفق عليها طبقا للاتفاقية بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية والخدمات المكملة للعملية التعليمية المقدمة، كما تلتزم بتيسير إجراءات تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بما يضمن الحفاظ على بيانات الطلاب، وإجراء تقييمات الامتحانات الخاصة بكل برنامج، كما تمنح الطلاب عند الانتهاء بنجاح من كل برنامج دراسي الدرجة العلمية و الشهادة من الجامعة الانجليزية.

وتعد جامعة إيست لندن من كبرى الجامعات بلندن أنشئت منذ أكثر من 120 عاما، وتضم العديد من الكليات فى عدة تخصصات مختلفة منها الهندسة المعمارية والحاسبات والهندسة، والفنون والصناعات الرقمية، وإدارة الأعمال والحقوق، والعلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والصحة والرياضة والعلوم البيولوجية.

تجدر الإشارة إلى قيام وفد من جامعة إيست لندن بزيارة كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عدة أشهر، وشملت الزيارة تفقد البنية التحتية التعليمية للكلية، والقاعات والصالات التدريسية، ومعامل الحاسب الآلي للأقسام الثلاثة، والمعامل والورش المركزية، والمكتبة المركزية للكلية، ووحدة ضمان الجودة.