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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

60% من الدرجة الكلية.. تفاصيل حول إرشادات النجاح باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

التنسيق
التنسيق

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات  إنه تم إتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأضاف " المصدر" أنه يتم التأكيد على الكليات ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، خلال فترة امتحانات القدرات بالاضافة إلى توفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب.

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وكان  المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن موافقته على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

حيث ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

التعليم العالي الثانوية العامة التنسيق اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى جامعة حلوان المجلس الاعلى للجامعات فيروس كورونا البحث العلمي

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