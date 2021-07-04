عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تنمية بشرية يقدم نصيحة للأمهات في التعامل مع أولادها| فيديو

رأفت يوسف
رأفت يوسف

قال الدكتور رأفت شحاته أستاذ التنمية البشرية والإدارة إن سر نجاح الدولة المصرية هى الإدارة، سواء كان إدارة الشخص لنفسه ولأسرته وإدارة مؤسسة العمل وإدارة الدولة، كاشفا أن الإدارة تعتمد على التخطيط والقيادة والتنظيم والمتابعة وخلق فريق عمل ناجح، وإذا توافرت تلك الشروط تكون قائد إدارة ناجحا.

 

وأضاف أستاذ التنمية البشرية خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك نقطة خاصة فى الإدارة وهى تطوير الأفراد لأنفسهم، فيجب أن يكون جميع الأفراد وعلى رأسهم القيادة السياسية مؤهلين للمرحلة الجديدة فى بناء عاصمة إدارية جديدة، ولإنجاح أى دولة يلزم وجود كلا من قوة عسكرية لحمايتها، دبلوماسية ووزارة خارجية قوة لتصنع العديد من العلاقات الناجحة مع الدول الأخرى، إضافة إلى تطوير المواطن الذى يعتبر من أهم العناصر لنجاح الدولة.

 

وأشار أستاذ التنمية البشرية، إلى أن المواطنين فى اليابان كان سبب نجاحها بعد قيام الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب سعيهم دائما للعمل وتأجيلهم لجميع اجازتهم، وأضاف أن قامت الدولة على تطبيق استراتيجية أن المواطن الذى يعمل له أجر ومن لم يعمل ليس له أى نوع من الأجور، فأصبح لدى المواطن حافز إيجابي فى الحصول على المال عند عمله، وأيضا حافز سلبى فى التخوف لعدم وجود مكان عمل.

 

وتابع أستاذ التنمية البشرية أن نماذج الوزيرات المشرفة فى الدولة تؤكد أن المرأة تمتلك إمكانية للعمل قوية جدا ولا تختلف عن الرجال، مستشهدا بقول خليل جبران "وجه أمى وجه أمتى"، حيث أن إذا استطعت أن أصلح شأن امرأة وخلقها بفكر ناضج وحكمة، حينها يستطيع أن ينجح المجتمع.

ووجه أستاذ التنمية البشرية حديثه لجميع الأمهات فى مصر "لا يجب أن تقللي من ذكاء طفلك باستمرار، ولا ترددى أمامه انت فاشل ولم تنجح إطلاقا، وذلك لأن تلك الثقافة والعبارات تساعد على فشله بالفعل".

أستاذ التنمية البشرية القيادة السياسية الحرب العالمية الثانية الامهات وزارة خارجية قوة

ترشيحاتنا

السعودية ريما الجفالي تحقق المركز الرابع ببطولة الفورمولا 3 البريطانية

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

فيديو

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ