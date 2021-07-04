أستاذ تنمية بشرية يقدم نصيحة للأمهات في التعامل مع أولادها| فيديو

قال الدكتور رأفت شحاته أستاذ التنمية البشرية والإدارة إن سر نجاح الدولة المصرية هى الإدارة، سواء كان إدارة الشخص لنفسه ولأسرته وإدارة مؤسسة العمل وإدارة الدولة، كاشفا أن الإدارة تعتمد على التخطيط والقيادة والتنظيم والمتابعة وخلق فريق عمل ناجح، وإذا توافرت تلك الشروط تكون قائد إدارة ناجحا.

وأضاف أستاذ التنمية البشرية خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك نقطة خاصة فى الإدارة وهى تطوير الأفراد لأنفسهم، فيجب أن يكون جميع الأفراد وعلى رأسهم القيادة السياسية مؤهلين للمرحلة الجديدة فى بناء عاصمة إدارية جديدة، ولإنجاح أى دولة يلزم وجود كلا من قوة عسكرية لحمايتها، دبلوماسية ووزارة خارجية قوة لتصنع العديد من العلاقات الناجحة مع الدول الأخرى، إضافة إلى تطوير المواطن الذى يعتبر من أهم العناصر لنجاح الدولة.

وأشار أستاذ التنمية البشرية، إلى أن المواطنين فى اليابان كان سبب نجاحها بعد قيام الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب سعيهم دائما للعمل وتأجيلهم لجميع اجازتهم، وأضاف أن قامت الدولة على تطبيق استراتيجية أن المواطن الذى يعمل له أجر ومن لم يعمل ليس له أى نوع من الأجور، فأصبح لدى المواطن حافز إيجابي فى الحصول على المال عند عمله، وأيضا حافز سلبى فى التخوف لعدم وجود مكان عمل.

وتابع أستاذ التنمية البشرية أن نماذج الوزيرات المشرفة فى الدولة تؤكد أن المرأة تمتلك إمكانية للعمل قوية جدا ولا تختلف عن الرجال، مستشهدا بقول خليل جبران "وجه أمى وجه أمتى"، حيث أن إذا استطعت أن أصلح شأن امرأة وخلقها بفكر ناضج وحكمة، حينها يستطيع أن ينجح المجتمع.

ووجه أستاذ التنمية البشرية حديثه لجميع الأمهات فى مصر "لا يجب أن تقللي من ذكاء طفلك باستمرار، ولا ترددى أمامه انت فاشل ولم تنجح إطلاقا، وذلك لأن تلك الثقافة والعبارات تساعد على فشله بالفعل".