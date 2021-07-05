تهدد حياتك.. كل ما تريد معرفته عن السالمونيلا وطرق الوقاية منها

أسباب الإصابة بالسالمونيلا

أعراض الإصابة بالسالمونيلا

مخاطر الإصابة بالسالمونيلا

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم، لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ومن اسباب الإصابة بالسالمونيلا

والمرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا هو داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي ، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا. يتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.



يمكن للناس والحيوانات تحمل السالمونيلا في حياتهم الأمعاء وفضلاتها، وغالبًا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا ما يلي:

- اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدًا ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.

- الفاكهة أو الخضار النيئة.

- الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن ، الآيس كريم ، واللبن الزبادي

البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

- الأطعمة المصنعة مثل قطع الدجاج وزبدة المكسرات.

يمكنك أيضًا الإصاب بالسالمونيلا مباشرةً من خلال:

- ضعف غسل اليدين .

قد تنتقل البكتيريا عبر عدم غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات .

- الحيوانات الأليفة.

يمكن للحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور والزواحف أن تحمل البكتيريا.

أعراض الإصابة بالسالمونيلا



السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في معظم الدول حول العالم، ولا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطراب في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

ترتبط معظم علامات وأعراض عدوى السالمونيلا بالمعدة . يشملوا:

تقلصات في معدتك

براز دموي

إسهال

البرد و قشعريرة

حمى

صداع الراس

معدة مضطربة

يتقيأ



تميل الأعراض إلى البدء بعد 8 إلى 72 ساعة من الإصابة، وعادةً لا تستمر معظم الأعراض لأكثر من أسبوع ، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود حركات الأمعاء إلى طبيعتها.

متى يجب علي الاتصال بالطبيب؟

راجع طبيبك إذا كنت لا تزال تعاني من أعراض عامة بعد أكثر من أسبوع من الإصابة بالعدوى لأول مرة.

يجب على الطفل الصغير أو البالغ الأكبر سنًا أو الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة مراجعة الطبيب إذا كان لديه أي من هذه الأعراض لأكثر من يومين:

براز دموي

استمرار ارتفاع درجة الحرارة

الجفاف ، عندما يفقدون الكثير من السوائل يمكن أن تشمل العلامات التبول بكميات صغيرة وجفاف الفم والعينين الغائرتين .

مخاطر السالمونيلا

يعاني عدد قليل من الأشخاص الذين يصابون بعدوى السالمونيلا من ألم في المفاصل، ويمكن أن تصاب بالجفاف إذا لم تحصل على سوائل كافية لتعويض ما تفقده بسبب الإسهال.

ويمكن أن تستمر عدوى السالمونيلا عدة أشهر أو أكثر، كما يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا الألم أثناء التبول والحكة أو اللسع أو التهاب العين .

إذا دخلت عدوى السالمونيلا إلى دمك ، فقد تصيب أجزاء أخرى من جسمك ، بما في ذلك:

الأنسجة حول الدماغ والحبل الشوكي

بطانة قلبك أو صمامات قلبك

عظامك أو نخاع العظام

بطانة الأوعية الدموية

تشخيص السالمونيلا

قد يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات دم ، وفي بعض الأحيان ، قد يرغبون في إجراء اختبار لمعرفة نوع البكتيريا بالضبط لديك، يمكن أن يساعد هذا مسؤولي الصحة في تتبع المصدر إذا كان هناك تفشي في منطقتك.

طرق الوقاية من السالمونيلا

لا تأكل البيض أو اللحوم النيئة أو المطبوخة بالكاد.

لا تأكل أو تشرب أي شيء مع الحليب أو العصير غير المبستر.

لا تغسل الدواجن النيئة أو اللحوم أو البيض قبل الطهي.

اغسل الفواكه والخضروات النيئة جيدًا ، وقشرها إن أمكن.

لا تحضر الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت تتقيأ أو تعاني من الإسهال.

قم بتبريد الطعام بشكل صحيح ، قبل طهيه وبعد تقديمه.

اغسل يديك جيدًا بالصابون والماء الدافئ قبل وبعد تناول الطعام.

حافظ على نظافة أسطح المطبخ قبل تحضير الطعام عليها.

لا تخلط الطعام المطبوخ مع الطعام النيء أو تستخدم نفس الأواني لتحضيرها، على سبيل المثال ، لا تستخدم نفس السكين لتقطيع الدجاج النيء ثم تقطيع الفطر إلى شرائح ، واستخدم أطباق أو ألواح تقطيع مختلفة لتقطيعه إلى شرائح.

طهي اللحوم إلى درجة الحرارة الدنيا الصحيحة، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد.

اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات وألعابها وفراشها.