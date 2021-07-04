سقوط قتلي في انفجار استهدف الجيش اليمني

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بسبب انفجار مجهول يعتقد أنه قصف استهدف تجمعًا للجيش في محافظة أبين جنوب اليمن.

ووفقا لوكالة "سبوتنك"، قال مصدر عسكري يمني أن "انفجاراً عنيفاً استهدف تجمعاً للجيش في معسكر اللواء الخامس في مديرية مودية شرق أبين، ما تسبب عنه سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم حتى اللحظة".

وأضاف أن "الانفجار وقع عقب وصول تعزيزات للجيش اليمني قادمة من محافظة شبوة المجاورة جنوب شرق اليمن".

ووفقاً للمصدر العسكري ، تم نقل الضحايا إلى مستشفى الشهيد عوض أحمد في مدينة مودية.

و جاء ذلك عقب تثمين الحكومة اليمنية ما ورد في بيان المملكة العربية السعودية، الذي أصدرته الخميس الماضي، بشأن اتفاق الرياض، وترى فيه استمرارًا لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على وحدة اليمن استقراره .

وقالت الحكومة اليمنية في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إنها ترحب بكل المضامين الواردة في بيان المملكة، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وأنه خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن دون تمييز ويهدد الأمن العربي والمصالح الدولية”.

وأضاف البيان، أن الحكومة اليمنية حريصة منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض، وعملنا داخل العاصمة المؤقتة عدن - وبتوجيهات القيادة السياسية - وبروح الفريق الواحد على تخطي العوائق والصعوبات كافة، وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق الاتفاق، داعيةً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف جميع أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تم من إجراءات والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري والتوقف عن تشويه سمعة الدولة والجيش الوطني الذي يقود أشرف المعارك مدافعا عن الأراضي اليمنية، واحترام منظومة القوانين واللوائح، وعدم تعطيل سلطة القضاء والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم إلا الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن".

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وترفض جميع أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي، داعية، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة المملكة العربية السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.