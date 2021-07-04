قيادي في حماس: الإعلان عن نتائج انتخابات المكتب السياسي خلال أيام

قال عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: إن الحركة ستعلن خلال الأسبوع الجاري عن انتهاء انتخاباتها الداخلية، وستكشف اسم رئيس مكتبها السياسي الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القيادي في حماس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز" ، أن عملية الانتخابات الداخلية للحركة شارفت على الانتهاء.

وأوضح أن الحركة تضع اللمسات الأخيرة لاختيار القيادة المقبلة، وأن المنافسة في الوقت الراهن تنحصر بين شخصيات محددة بالمكتب السياسي، أبرزهم: الرئيس الحالي للمكتب إسماعيل هنية، ونائبه موسى أبو مرزوق. لافتا إلى أنه وخلال أيام ستصدر الحركة بيانا للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بنتائج انتخاباتها الداخلية.

يذكر أن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، أعلنت أمس السبت اختيار صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيسا للحركة في الضفة الغربية؛ ما يعني خروجه من المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي للحركة.

كما اختير في وقت سابق خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، رئيسا للحركة في الخارج، فيما اختير يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة؛ ما يجعل المنافسة على رئاسة المكتب السياسي لحماس محصورة بين الرئيس الحالي إسماعيل هنية، ونائبه موسى أبو مرزوق.