عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس: الإعلان عن نتائج انتخابات المكتب السياسي خلال أيام

قيادي في حماس
قيادي في حماس

قال عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: إن الحركة ستعلن خلال الأسبوع الجاري عن انتهاء انتخاباتها الداخلية، وستكشف اسم رئيس مكتبها السياسي الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القيادي في حماس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز" ، أن عملية الانتخابات الداخلية للحركة شارفت على الانتهاء.

وأوضح أن الحركة تضع اللمسات الأخيرة لاختيار القيادة المقبلة، وأن المنافسة في الوقت الراهن تنحصر بين شخصيات محددة بالمكتب السياسي، أبرزهم: الرئيس الحالي للمكتب إسماعيل هنية، ونائبه موسى أبو مرزوق. لافتا إلى أنه وخلال أيام ستصدر الحركة بيانا للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بنتائج انتخاباتها الداخلية.

الأمم المتحدة توافق على صرف التمويلات القطرية لـ حماس.. ما الأمر؟

نشرة أخبار العالم: تفاصيل ضرب السفينة الإسرائيلية.. جيش الاحتلال يقصف حماس.. اتهام مصري بطعن حاخام يهودي في أمريكا

يذكر أن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، أعلنت أمس السبت اختيار صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيسا للحركة في الضفة الغربية؛ ما يعني خروجه من المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي للحركة.

كما اختير في وقت سابق خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، رئيسا للحركة في الخارج، فيما اختير يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة؛ ما يجعل المنافسة على رئاسة المكتب السياسي لحماس محصورة بين الرئيس الحالي إسماعيل هنية، ونائبه موسى أبو مرزوق.

حماس انتخابات المكتب السياسي هنية فلسطين

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة توافق على صرف التمويلات القطرية لـ حماس.. ما الأمر؟

نشرة أخبار العالم: تفاصيل ضرب السفينة الإسرائيلية.. جيش الاحتلال يقصف حماس.. اتهام مصري بطعن حاخام يهودي في أمريكا

ترشيحاتنا

السعودية ريما الجفالي تحقق المركز الرابع ببطولة الفورمولا 3 البريطانية

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

فيديو

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ