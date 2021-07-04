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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 772 حكما و513 مخالفة مرورية وضبط طن خام ذهب بأسوان

حملة أمنية- أرشفية
حملة أمنية- أرشفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن ، ففي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم وسيارة محمل عليها كمية من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي طن .

 

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط عدد (3) متهمين ، وبحوزتهم عدد(4 )  سلاح ناري كمية من نبات البانجو المخدر تزن (2) كيلو جرام  ، وفي مجال تنفيذ الأحكام، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 772 حكمًا، كما تم ضبط 144 حكم حبس جزئي، و 28 حكم حبس مستأنف، و 357 أحكام غرامات، و 221 أحكام المخالفات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، هذا بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 513 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 87 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 99 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 120 مخالفة متنوعة. 

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي [ حشيش وبانجو 0أفيون ] .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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