كل ما تريد معرفة عن مواجهة النادي الأهلي وسموحة

يحل فريق النادي الأهلي ، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سموحة، اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة في الدورى الممتاز :

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد سموحة في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

التشكيل المتوقع لـ النادي الأهلي ضد سموحة في الدورى الممتاز



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أكرم توفيق.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

التشكيل المتوقع لـ سموحة ضد الأهلي في الدورى الممتاز

حراسة المرمي : الهانى سليمان

الدفاع : أطهر الطاهر - محمود البدرى - رجب نبيل - شريف رضا

الوسط: أحمد حمص - محمود حليمو - مصطفى فتحى

الهجوم: عبد الكبير الوادى - أحمد عبد القادر - ديريك نسينامبى

الأهلي ضد سموحة

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمصالحة جماهيره بالفوز على سموحة في مباراة اليوم، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 2 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الثأر من الموج الأزرق الذي خسر أمامه بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول.

ترتيب النادي الأهلي وسموحة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 42 نقطة “ مع تبقي 7 مباريات مؤجلة له”، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع.