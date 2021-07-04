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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يعلن التشكيل الجديد لدوائر الأحوال الشخصية

صدى البلد

أعلن البابا تواضروس الثاني، عن التشكيل الجديد لدوائر الأحوال الشخصية الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كالتالي:


اولا : دائرة الأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا ومقرها مركز مارمرقس مدينة نصر بالقاهرة: 
الأنبا نجيلوس الأسقف العام بالقاهرة_ القمص اثناسيوس يوسف_ القس اسحق يعقوب_ القس يوسف اسحق_ القس يوحنا جون_ القس داود إدواردو _ الدكتورة مارسيل عبدالله _ ألبير أنسي.

 

ثانيا: دائرة الأحوال الشخصية الإسكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية:
الأنبا كاراس اسقف عام المحلة الكبرى_ القمص هدرا لمعي_ القس كاراس ابراهيم_ القس اندراوس موريس_ نصحي نظير ابراهيم_ الدكتورة ماجدة منير عوض.

 

ثالثا: دائرة الأحوال الشخصية الوجه القبلي ومقرها دير العذراء_ درنكة بأسيوط: 
الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها_ القمص اسحق نجيب_ القمص إيليا يوسف_ القس اثناسيوس فوزي_ القس يوأنس مسيحة_ القس انجيلوس ثروت_ القس أبادير فوزي_ نبيل فانوس سعد_ الدكتورة يونا حنا نسيم.

 

وسيتم العمل بهذه الدوائر من أول يوليو ٢٠٢١ ولمدة ٣ سنوات قادمة حتى عام ٢٠٢٤.

دائرة الأحوال الشخصية البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الارثوذكسية الاحوال الشخصية الكنيسة المرقسية

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