البابا تواضروس الثاني يعلن التشكيل الجديد لدوائر الأحوال الشخصية

أعلن البابا تواضروس الثاني، عن التشكيل الجديد لدوائر الأحوال الشخصية الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كالتالي:



اولا : دائرة الأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا ومقرها مركز مارمرقس مدينة نصر بالقاهرة:

الأنبا نجيلوس الأسقف العام بالقاهرة_ القمص اثناسيوس يوسف_ القس اسحق يعقوب_ القس يوسف اسحق_ القس يوحنا جون_ القس داود إدواردو _ الدكتورة مارسيل عبدالله _ ألبير أنسي.

ثانيا: دائرة الأحوال الشخصية الإسكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية:

الأنبا كاراس اسقف عام المحلة الكبرى_ القمص هدرا لمعي_ القس كاراس ابراهيم_ القس اندراوس موريس_ نصحي نظير ابراهيم_ الدكتورة ماجدة منير عوض.

ثالثا: دائرة الأحوال الشخصية الوجه القبلي ومقرها دير العذراء_ درنكة بأسيوط:

الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها_ القمص اسحق نجيب_ القمص إيليا يوسف_ القس اثناسيوس فوزي_ القس يوأنس مسيحة_ القس انجيلوس ثروت_ القس أبادير فوزي_ نبيل فانوس سعد_ الدكتورة يونا حنا نسيم.

وسيتم العمل بهذه الدوائر من أول يوليو ٢٠٢١ ولمدة ٣ سنوات قادمة حتى عام ٢٠٢٤.