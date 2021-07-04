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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمركز شباب الإستاد ، والمدينة الشبابية ببورسعيد ، وذلك عقب الانتهاء من وضع حجر أساس انشاء النادي المصري.

شهد الوزير الأنشطة المقامة بمركز شباب الإستاد في ألعاب "كرة اليد، الملاكمة، التايكوندو، الكاراتيه، و الهوكي "، والأنشطة الكشفية. وتفقد الوزير إنشاءات المركز من صالات أنشطة، وملعب متعدد الأغراض ، والصالة المغطاة، وحمام السباحة، وقاعة الحاسب الآلي والمكتبة، والأماكن المخصصة للأطفال وللأسر.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد الملعب الجديد الذي تم إنشاؤه بالمدينة الشبابية، والملعب المتعدد الأغراض، وقاعة الاجتماعات في إطار توافر كافة الخدمات داخل المدينة.

واطلع الوزير على خطة تشغيل المدينة، واستضافتها لمختلف الفعاليات، الشبابية، وإقامة المعسكرات التدريبية استفادةً من إمكانياتها المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة سير العمل في المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية ، وتكثيف المشروعات والبرامج و الخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتاً إلى تنوع البرامج المقدمة لأبناء بورسعيد داخل المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظة.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الري وزير الشباب بورسعيد

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