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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تبدأ اليوم المراكز التكنولوجية في المحافظات في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول علي تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة. 

 

وأعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية مساعد الوزير، عن البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات اليوم "الأحد" لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى أقرتها أجهزة الدولة.

 

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجارى، لكن مع وجود إجازة رسمية يوم الخميس الماضى وأمس السبت سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الأحد مع أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

 

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

 

 

 

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نسبة البناء وفقا لمساحة الأرض 

 

وفي هذا الصدد حددت وزارة التنمية المحلية، الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى: 

 

 1. قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.

2. قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.

3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

5. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط

 

الإرتفاعات المقررة للمباني السكنية 

 

وحددت اشتراطات البناء الجديدة ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع طبقا الأتي:

 

عرض الشارع أقل من 8 متر  يكون " الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "10 أمتار" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + دورين"

 

عرض الشارع من 8 لـ 12 مترا يكون (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "13 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 3".

 

عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "16 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 4".

الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

 

ونصت الاشتراطات أيضا على أن الحد الأقصى لارتفاع سقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

 

إجراءات التراخيص الجديدة

 

هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء اشتراطات البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

 

1-  تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.

2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

6-  منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

 

تراخيص تراخيص البناء التنمية المحلية منظومة اشتراطات البناء الجديدة الإجازات الرسمية

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