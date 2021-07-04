بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاتب روبير الفارس

استقبل أمس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الكاتب الصحفي روبير الفارس، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

تخلل اللقاء إهداء الكاتب روبير نسخة من كتابه "المجلات القبطية دراسة تاريخيّة ومختارات"، الصادر مؤخرًا عن دار روافد، وقد بارك غبطة البطريرك الكاتب، وأشاد باهتمام الكاتب بإبراز تاريخ المجلات الكاثوليكية، وتسليط الضوء علي ما قدمته من تاريخ طويل من الثقافة والفكر المسيحي.

ومن جانبه، قدم روبير الشكر لغبطة البطريرك واستقباله، وأثنى علي التعاون الذي وجده من الأب إسطفانوس دانيال، راعي كنيسة مار مرقس للأقباط الكاثوليك بالجلاوية، بإيبارشية سوهاج، وما قدمه من وثائق استفاد منها في كتابه المجلات القبطية، كما يقدم الكتاب تاريخًا للمجلات الكاثوليكية، والأرثوذكسيّة، والإنجيلية، ومختارات منها.