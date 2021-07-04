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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحكمة تحجز دعوي الثانوية العامة للحكم عصر اليوم

مطرقة
مطرقة

تصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، خلال ساعتين حكمها في الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام، المحامي، بصفته ولي طبيعي على نجلته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقه به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية»، لطلاب الشعب العلمية «علمي علوم ورياضة»، والأخرى الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كما طالب «عبدالسلام» بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية، منعا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية «بنظام البوكليت»، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في دعواه، أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة، عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداء صارخ على مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، المنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.

حكمة القضاء الاداري مجلس الدولة الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة لثانوية العامة للعام الدراسي

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