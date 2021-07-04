عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة عمل كباب كفتة البطاطس فى أكلة العيلة .. شاهد

كباب كفتة البطاطس
كباب كفتة البطاطس

عرضت فضائية «صدى البلد 2»، ببرنامج «أكلة العيلة»، طريقة عمل كباب كفتة البطاطس .

كباب كفتة البطاطس:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بطاطس مقطعة شرائح 
بصلة كبيرة مفرومة
2 طماطم مبشورة
2 معلقة صلصة طماطم
طماطم شرائح
بصل شرائح
2 فص ثوم
فلفل اخضر حار
بقدونس مفروم ناعم
زعتر
ملح

وفى سياق آخر، عرضت فضائية “صدى البلد 2”، ببرنامج “أكلة العيلة”، طريقة عمل البسبوسة زي المحلات.

 

مقادير عمل البسبوسة:

كوبان من السميد
كوب من اللبن الزبادي
نصف كوب من السكر
نصف كوب من السمن
ربع كوب جوز هند
ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر
علبتان من القشطة
فستق حلبي للتزيين

 

وفى سياق آخر، قدمت الشيف "توتا مراد" ، خلال برنامج "سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وصفة بسبوسه مدلعه  ..

مقادير وصفة بسبوسه مدلعه:

2 كوب سميد 
نصف كوب لبن 
نصف كوب سكر 
4 ملاعق كبيرة سمنة طرية 
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر


كريمة الحشو: 
كوب كريمة خفق 
نصف كوب كريم شانتيه 
نصف كوب لبن مثلج 
علبة قشطة نباتى 
نصف كوب شوكولاتة 
بيضاء مذابة

أكلة العيلة كفتة البطاطس كباب كفتة البطاطس لحمة مفرومة

ترشيحاتنا

السعودية ريما الجفالي تحقق المركز الرابع ببطولة الفورمولا 3 البريطانية

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

فيديو

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ