طريقة عمل كباب كفتة البطاطس فى أكلة العيلة .. شاهد

عرضت فضائية «صدى البلد 2»، ببرنامج «أكلة العيلة»، طريقة عمل كباب كفتة البطاطس .

كباب كفتة البطاطس:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بطاطس مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مفرومة

2 طماطم مبشورة

2 معلقة صلصة طماطم

طماطم شرائح

بصل شرائح

2 فص ثوم

فلفل اخضر حار

بقدونس مفروم ناعم

زعتر

ملح

وفى سياق آخر، عرضت فضائية “صدى البلد 2”، ببرنامج “أكلة العيلة”، طريقة عمل البسبوسة زي المحلات.

مقادير عمل البسبوسة:

كوبان من السميد

كوب من اللبن الزبادي

نصف كوب من السكر

نصف كوب من السمن

ربع كوب جوز هند

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

علبتان من القشطة

فستق حلبي للتزيين

وفى سياق آخر، قدمت الشيف "توتا مراد" ، خلال برنامج "سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وصفة بسبوسه مدلعه ..

مقادير وصفة بسبوسه مدلعه:

2 كوب سميد

نصف كوب لبن

نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة سمنة طرية

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر



كريمة الحشو:

كوب كريمة خفق

نصف كوب كريم شانتيه

نصف كوب لبن مثلج

علبة قشطة نباتى

نصف كوب شوكولاتة

بيضاء مذابة