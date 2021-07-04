عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق. 
 

وقامت السفارة فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة. 

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. 
وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.

مصر الخارجية قبرص السفارة المصرية وزارة الخارجية غرفة عمليات وزراء الخارجية تشكيل غرفة عمليات السفير المصري

موضوعات متعلقة

السفيرة المصرية في داكار تلتقي وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفل السنغالية

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تقدم مساعدات إغاثية لـ جنوب السودان

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في احتفالات بوروندي بالذكرى 59 للاستقلال

مصر وقبرص تعقدان جلسة مشاورات سياسية حول القضايا الدولية

مدينة الرعب.. مجهول يطارد سيدة ويعتدي عليها جنسيا وسط الشارع في نيويورك| فيديو وصور

خوفا من متغير دلتا.. إيطاليا تمنع الإنجليز والكروات من حضور نهائي يورو 2020

معاريف تفضح سر طلب إسرائيل من واشنطن وقف نقل السفارة الأمريكية للقدس

لدفع استئناف حركة السياحة بين البلدين.. سفير مصر بروما يلتقي وزير السياحة الإيطالي

ترشيحاتنا

السعودية ريما الجفالي تحقق المركز الرابع ببطولة الفورمولا 3 البريطانية

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

ads

فيديو

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ