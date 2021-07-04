مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الجارى.

وجاء فى تنويه نشرته الشركة القابضة لكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بناء على رغبة المواطنين فى مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.

يذكر أن منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة تلقت ما يصل إلى حوالى مليون ونصف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.

خطوات التقديم على تركيب العدادات الكودية والمستندات المطلوبة:

1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

https://eservices.eehc.gov.eg/signup

2-اختيار تسجيل طلب تركيب عداد كودى.

3- ادخال اسم مقدم الطلب و بياناته.

4- إرفاق صورة إيصال الممارسة "حديث".

5- إرفاق صورة للوحدة المراد تركيب عداد كودى لها من الخارج.

6- صورة عقد ملكية الوحدة.

-فى حالة تقديم الطلب و فقد كلمة المرور يتم اتباع الخطوات الآتية:

1- الضغط على خانة استعادة كلمة المرور.

2- اختيار الوسيلة التي يرسلها عليها فريق الدعم الفني بالمنصة كلمة المرور أما من خلال الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني الذين سبق إدخالهم فى الطلب.

3-بعد استقبال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول يتم إعادة إدخالها مع اسم المستخدم.

4-يمكن للمواطن استكمال الإجراءات اللازمة لتركيب العداد الكودى.

5-فى حالة عدم إتمام عملية استعادة كلمة المرور من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ، يمكنك التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها للحصول على كلمة المرور.