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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نشب منذ قليل حريق بهيش وأشجار داخل سور بمحطة قطارات زفتي في محافظة الغربية وجار السيطرة من جانب قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر بالأرواح.

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود بنشوب حريق داخل سور محطة قطارات زفتي.

 

 علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وجار السيطرة علي النيران بمساعدة الأهالي والمطافئ وإخمادها بجراج بمحطة قطارات زفتي.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق اشجار محطه زفتي

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IMG-20210704-WA0029
IMG-20210704-WA0030
IMG-20210704-WA0030
محافظ الغربية هيش محطه قطارات زفتي قوات الحماية المدنية خسائر بالأرواح زفتى

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