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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات 30% .. ننشر أسعار اللحوم والأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

توفر وزارة الزراعة متمثلة فى منافذها بجميع المحافظات جميع أنواع اللحوم المجمدة والحية لخدمة المواطنين، وكذلك الأضاحى بأسعار تنخفض عن الأسواق بنسبة 30% استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

 

وفى هذا الصدد، نرصد التقرير التالى لرصد أسعار اللحوم المجمد والحية، والأضاحى.

وقال مصطفى عبدالجواد مدير منافذ الدقى التابعة لوزارة الزراعة، إن أسعار اللحوم بالمنافذ مُخفضة عن الأسواق بنسبة لا تقل عن 30% ، موضحًا أن أسعار اللحوم البلدى بـ 115 جنيهًا، والضأن والكبدة أيضًا بـ 115 جنيهًا، فى حين أنها تباع فى الأسواق بالخارج بـ 140 و150 جنيهًا.

وأضاف مدير منافذ الدقى التابعة لوزارة الزراعة خلال حوار لـ "صدى البلد"، أن جميع أصناف اللحوم المجمدة متوفرة بالمنافذ بأسعار منخفضة تبدأ من 70 لـ 85 جنيهاً، أما الكبدة تباع بـ 50 جنيهًا، منوهًا إلى أنه يتم بيع أجود أنواع الكبدة واللحوم البرازيلى بالمنافذ.

وأكد مدير منافذ الدقى التابعة لوزارة الزراعة أن جميع المواطنين يستعدون لعيد الأضحى لذا يزداد الاقبال على شراء اللحوم، مشيرًا إلى أن نسبة الاقبال على شراء اللحوم من وزارة الزراعة أفضل من الأسواق الخارجية لثقة المواطنين فيها.

ونوّه مدير منافذ الدقي إلى أن أسعار الأضاحى نفس أسعار العام الماضى، حيثُ يسجل كيلو اللحم "عجول البقرى" بـ 58 جنيهًا، بينما يُسجل كيلو لحم الجاموس بـ 52 جنيهاً، أما لحوم الخراف 60 جنيهًا .

وأشار مدير منافذ الدقى التابعة لوزارة الزراعة إلى أن اللحوم فى المنافذ  أكثر جودة من غيرها فى الأسواق، كذلك جميع المنتجات الأخرى.

اللحوم الزراعة تخفيضات اللحوم المجمدة اسعار اللحوم وزارة الزراعة الدقي جاموس

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