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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تستقبل مطران البحر الأحمر للأرثوذكس

مطران إيبارشية طيبة
مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يستقبل الأ

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبل أمس، نيافة الأنبا إيلاريون، مطران البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وذلك بمقر المطرانية بالأقصر، في زيارة أخوية.

دار اللقاء حول العلاقات الطيبة المتبادلة، وأنماط الحياة الرهبانية المتنوعة والظروف الرعوية الراهنة وتحدياتها، خاصة في محافظة البحر الأحمر، وآليات العمل لمواجهتها، كما التقى الجميع حول مائدة المحبة، واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، ووعد متبادل بالصلاة، كما تم أخذ البركة الختامية برفات القديس موريس، بمقر المطرانية.

 

شارك في اللقاء من الكنيسة الكاثوليكية الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والقمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، والأب ماريو بولس اليسوعي، ومن الكنيسة الأرثوذكسية القمص مينا عزيز، والأب فلوباتير روماني، والأب أنجيلوس مراد.

 

الجدير بالذكر أنه يوجد تواصل أخوي مستمر، وزيارات متبادلة بين نيافة الأنبا عمانوئيل ونيافة الأنبا إيلاريون.

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