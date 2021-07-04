عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل| توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى طريق الإسكندرية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومسئولى وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.


وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض ومراجعة ما تم إعداده من دراسات ومخططات متكاملة لتطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى والتكلفة المرتبطة بتنفيذ هذه المخططات، وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق وذلك تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة لمرتادى تلك الطرق والمحاور إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة تسهم كذلك فى القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات. 


وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تجديد التأكيد على أن الرؤية العامة لمخطط التطوير تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى وتطوير شبكة الطرق بما من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها وذلك تخفيفاً على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.


وأضاف أن المخطط يتضمن إقامة العديد من المحاور الجديدة منها، محور السبتية – امبابة، ومحور عمرو بن العاص، ومحور السادات، إلى جانب توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى تقاطع اسكندرية الصحراوى وكذلك تطوير المدخل الجنوبى للجيزة.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تطوير شبكة الطرق والمحاور غرب القاهرة الكبرى وزير الإسكان

ترشيحاتنا

بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية

التنمية فشلت.. تامر أمين: آبي أحمد يخفي أزماته الداخلية بقضية سد النهضة

جامعة الدول العربية: إثيوبيا تحاول تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة

السيطرة على حريق في باكيات داخل سوق المرج

الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي

نوكيا تبهر مستخدميها بإمكانات هاتف Nokia G20 .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ