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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل| توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى طريق الإسكندرية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومسئولى وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.


وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض ومراجعة ما تم إعداده من دراسات ومخططات متكاملة لتطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى والتكلفة المرتبطة بتنفيذ هذه المخططات، وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق وذلك تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة لمرتادى تلك الطرق والمحاور إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة تسهم كذلك فى القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات. 


وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تجديد التأكيد على أن الرؤية العامة لمخطط التطوير تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى وتطوير شبكة الطرق بما من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها وذلك تخفيفاً على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.


وأضاف أن المخطط يتضمن إقامة العديد من المحاور الجديدة منها، محور السبتية – امبابة، ومحور عمرو بن العاص، ومحور السادات، إلى جانب توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى تقاطع اسكندرية الصحراوى وكذلك تطوير المدخل الجنوبى للجيزة.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تطوير شبكة الطرق والمحاور غرب القاهرة الكبرى وزير الإسكان

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