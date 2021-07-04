نشرة أخبار العالم| كارثة في الفلبين.. استفزاز إثيوبي جديد.. بيان أوروبي عاجل.. تفاصيل مصرع 4 مصريين في قبرص.. واحتجاج أفريقي عل الانتهاكات فى تيجراي

انتشال 29 جثة.. ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الفلبينية المنكوبة

تفاصيل مصرع 4 مصريين في لارنكا.. وبيان عاجل من الداخلية القبرصية

إثيوبيا تعلق على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان

السودان يصدر بيانًا بشأن الأوضاع في إقليم تيجراي بإثيوبيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

انتشال 29 جثة.. ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الفلبينية المنكوبة

أعلن مسؤول بالجيش الفلبيني، أنه تم انتشال 29 جثة في موقع تحطم طائرة عسكرية كانت تقل جنودا جنوبي البلاد اليوم الأحد، فيما بقي 17 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف العميد وليام جونزاليس، أن 50 ممن كان على متن الطائرة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، معربا عن أمله في العثور على مزيد من الناجين.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا، إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو، وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ.

تفاصيل مصرع 4 مصريين في لارنكا.. وبيان عاجل من الداخلية القبرصية



عثر على أربع جثث متفحمة، يعتقد أنها جثث مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأحد.



وقال نيكوس نوريس للصحفيين: "توجه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات القتلى. تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ السبت".

وأضاف: "يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية"، حسبما نقلت "فرانس برس",

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا.

وألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان، وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق.

وأفاد تشارالامبوس ألكسندرو، مدير إدارة الغابات، لقناة أوميجا بقبرص بأنه "أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص. وتُبذل جهود حثيثة للحيلولة دون عبور الحريق الجبال ووقفه قبل الوصول إلى ماتشيراس وهي غابة من أشجار الصنوبر وإحدى أعلى القمم في قبرص".

إثيوبيا تعلق على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم ، بيتال أميرو، اليوم الأحد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بمصر والسودان باستخدام سد النهضة.

وقال أميرو ، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن إثيوبيا لم تخف عن السودان أي شيء متعلق بسد النهضة، مضيفًا : يمكن القول إن سد النهضة سد سوداني يقام في إثيوبيا.

وزعم أميرو ، أن مصر والسودان تطالبان إثيوبيا بما لا يمكن تلبيته ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط قضية سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى.

وتابع: مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.

واعتبر السفير الإثيوبي ، أن رفع السودان ومصر قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي أمر غير مقبول.

ولفت أبيتال ، إلى أن سد النهضة يخفض الطمي المتدفق على السودان بنسبة 90 في المائة.

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بكيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن العمل على بناء سد النهضة مستمر ويسير وفقًا لما هو مخطط له.

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه شرع في اتخاذ مسار قانوني لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، رالف طراف، في تصريحات لقناة “إم.تي.في” اللبنانية، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته، مضيفًا أن "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب".

وأوضح طراف أن "لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية وإقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار والتحمل، داعيا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

وفي هذا السياق، قال طراف إنه لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، معربا عن تمسك أوروبا برزمة من الإصلاحات، أبرزها الـ"كابيتال كونترول"، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.

وأعرب طراف عن قناعة أوروبية بأن "النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة، داعيا السلطة الحالية إلى "إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في العام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الإستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان".

السودان يصدر بيانًا بشأن الأوضاع في إقليم تيجراي بإثيوبيا

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بيانا عقب اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، ناقشا فيه الأوضاع بإقليم تيجراي في إثيوبيا

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن الاجتماع أكد على أن السودان يرتبط بمصالح استراتيجية وعلاقات جوار تاريخية وأواصر عميقة مع إثيوبيا، مضيفة “تشعر الحكومة السودانية بقلق بالغ ازاء ما يدور فيها من تطورات، قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار”.

وأكد البيان أن “مستقبل الجارة أثيوبيا يحدده الإثيوبيون. وبحكم علاقات الجوار والمصالح؛ فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعا للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيون”.

وتابع البيان: “ وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة السودانية بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية”.

وأضاف البيان “منذ نشوب الأزمة الإثيوبية ظل السودان يقدم كافة التسهيلات للعون الإنساني. وتؤكد الحكومة السودانية بأنها ستواصل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الإنسانية في الجارة إثيوبيا”.

واختتم البيان بمناشدة كافة الأطراف في إثيوبيا وقف القتال، والجلوس على طاولة المفاوضات ، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين.

