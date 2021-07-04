منة فضالي تخطف الأنظار بشكلها الجديد

نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في الصورة بشكل جديد وعلقت قائلة: "قصة ولون شعر جديد".

يذكر أن منة فضالي تقوم بتدشين أولى خطوات البدء في العلامة التجارية الخاصة بها وهو عطر جديد مقرر طرحه في الأسواق قريبا، واختارت له اسما مختلفا، وهو ما أكدته في تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

ونشرت منة فضالي على مدار الأيام الماضية عددا من الصور لزيارتها الأخيرة إلى دبي بصحبة أصدقائها، ومن بينهم الإعلامي مصطفى الأغا.

وشاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.