خبيرة تجميل تقدم وصفة طبية لإعادة وترميم البشرة



كشفت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، عن طريقة سهلة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية لحماية الجلد، من الالتهابات، وقالت إن استخدام كريم "بينكي" يحمى الجلد و يناسب كل أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال الإيجابية عن الكريم رائعة وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات، وأن سعر العبوة يناسب الجميع، وهناك عبوات صغيرة لتستخدمها السيدات فى المصايف وأثناء الخروج من البيت.



وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج " سفرة وطببلية المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأمهات تستطيع استخدامه لحديثي الولادة، للقضاء على الالتهابات، مؤكدة أنه مرخص من وزارة الصحة.



وتابعت خبيرة التجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، ولا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور، كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الكريم يعطي نضارة طبيعة، ويعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

يذكر أن العديد من السيدات تعانى بسبب الهالات السوداء، وخاصة مع تقدم العمر فهي تزداد، وتسبب مظهر غير صحي للوجه والشعور بعدم الرضا عن بشرتنا.

وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز الطرق المختلفة لعلاج الهالات السوداء...



لتفتيح فرط التصبغ تحت العين ، قد يصف طبيب الأمراض الجلدية كريمًا لتفتيح البشرة يحتوي على حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك أو حمض الجليكوليك أو الهيدروكينون، بعض هذه الكريمات ، في صيغ ذات نسب منخفضة من العنصر النشط ، متوفرة بدون وصفة طبية.

العلاج بالليزر

تستخدم العلاجات بالليزر الطاقة الحرارية لتبخير الخلايا التالفة، يمكن استهداف الصباغ الداكن تحت العينين، إلى جانب تفتيح لون البشرة الداكن ، قد يؤدي العلاج بالليزر إلى تكوين كولاجين جديد.

التقشير الكيميائي

قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية تقشيرًا كيميائيًا خفيفًا لتفتيح التصبغ الداكن تحت العينين، عادة ما تشمل هذه حمض الجليكوليك أو حمض الريتينويك أو الهيدروكينون، قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية أيضًا مقشر جيسنر ، والذي يتضمن مزيجًا من حمض الساليسيليك وحمض اللاكتيك والريسورسينول.