للعام الثالث.. وحدة المؤلف في معرض القاهرة للكتاب

تشارك وحدة المؤلف التابعة للهيئة العامة للكتاب، في الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليًا في مركز المعارض بالتجمع الخامس، بسراي العرض الخاصة بالهيئة للاستقبال المؤلفين والرد علي أي استفسار بخصوص الكتب التي تم تسليمها إلى الهيئة لإصدارها.

وتوضح وحدة المؤلف للكتاب مراحل وخط سير الكتاب، وتتسلم وحدة خدمة المؤلف كتبا جديدة من المؤلفين طول فترة المعرض، وحرص الدكتور هيثم الحاج علي، على تواجد الوحدة في كل المعارض للرد على استفسار عن أي معلومة للمؤلفين.

وحدة المؤلف، تأسست نهاية عام 2019 وتم تدشينها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2020، تسعى الوحدة للتيسير على الكُتّاب والمؤلفين المقيمين خارج القاهرة الذين يرغبون فى تسليم أعمالهم للجنة الفحص، وحتى طباعتها وطرحها بالمكتبات، وليس هناك اشتراطات أو رسوم مالية تدفع من قبل المؤلف لتقديم كتابه إلى وحدة خدمات المؤلف.

الأعمال تقدم بصورة الرقم القومى ورقم الهاتف لسهولة التواصل مع الكاتب فيما بعد، ويستقبل عمل واحد فقط في كل مرة يتقدم بها الكاتب، فإذا تم اعتماد العمل للنشر يتقدم بعمل آخر في مدة لا تقل عن سنة، فلا يجوز طباعة عملين لمؤلف واحد في أقل من سنة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك” التى يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.