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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم جامعة عين شمس تستطلع آراء أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول «التعلم عن بعد»

علوم جامعة عين شمس
علوم جامعة عين شمس

دعت إدارة كلية العلوم جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية للمشاركة فى إستطلاع للرأى حول أنشطة التعلم عن بعد من خلال موقع الكلية الرسمى ، صرح بذلك أ.د محمد رجاء محمد السطوحى عميد كلية العلوم .

 

ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس  لتحسين أنظمة التعلم عن بعد .

 

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وأضاف  عميد كلية علوم جامعة عين شمس انه سيتم إستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب حول مدى كفاءة نظام التعلم عن بعد وهل حقق المأمول منه ، وذلك من خلال الاجابة على مجموعة من الأسئلة المتنوعة حول مواعيد المحاضرات وطرق تحسين العملية التعليمية عن بعد وكيفية تقليل الكثافات الطلابية للوصول لأفضل جودة تعليمية أكاديمية .

وأكد عميد الكلية أنه سيتم تفعيل نتائج الاستطلاع تزامنا مع تطبيق الكلية لسياسة التعليم عن بعد والتوسع فيه لمجابهة جائحة كورونا المستجد.

ويمكن لمنتسبي كلية العلوم المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdiLCTvkm3r4.../viewform

 

الجدير بالذكر   كرَّم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أوائل طلاب كلية الهندسة بالجامعة حيث نجحوا في الحصول على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة والتي تبلغ 11 برنامجاً وذلك بالشراكة مع جامعة ايسن لندن حيث وقعت الاتفاقية عام 2018 وتم تخريج أول دفعة 13 طالبًا.

 

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتخريج اول دفعة مشيدًا بالدعم والجهود التي تقدمها ادارة جامعة عين شمس مضيفًا حرص الجامعة علي تقديم منحة لطلابها للسفر بالخارج لمواكبة التطورات في المجال التعليمي في الجامعات العالمية الاوروبية.

وحرص رئيس الجامعة على تسليمهم شهادات تقدير.. كما التقط معهم الصور التذكارية، وذلك ضمن فعاليات ومراسم الحفل التي أقامتها الجامعة.

 

وأوضح أن منصة التعليم عن بعد تقدم كافة الخدمات التعليمية إلكترونياً، وتتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من اي مكان، وكذلك بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة ومتكاملة مع الجداول الدراسية بالكليات، متمنياً كل التوفيق والنجاح لطلاب الهندسة، واستكمال دراستهم العليا واهتمامهم بالبحث العلمي ومسايرة كافة التطورات الحديثة التي ترفع شأنهم المهني.

 

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