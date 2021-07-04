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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الطباعة المتميزة للمصحف تعظيم لشعائر الله

وزير الاوقاف الدكتور
وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

 أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العناية بطباعة المصحف الشريف إنما هي تعظيم لشعائر الله عز وجل، وذلك خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


وحذّر وزير الأوقاف من الجماعات المتاجرة بالدين وبكتاب الله عز وجل، ممن يقتلون ويخربون باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلامُ والقرآنُ منهم ومن إجرامهم براء. 

 

وبينً أن واجبنا تجاه كتاب الله (عز وجل) يقتضي العمل الدءوب على بيان مقاصده العظيمة وحسن فهمه وتطبيقه، وتنظيم عملية تحفيظ القرآن الكريم تحت مظلة المؤسسات الدينية الرسمية بكل دولة؛ حتى لا تتخذ أي جماعة متطرفة من تحفيظ القرآن الكريم مجرد ستار وغطاء لتجنيد النشء والشباب لخدمة أفكارها المتطرفة والهدامة. 

 

فى سياق آخر، بثت صحيفة “سبق” السعودية مقطع فيديو للدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وهو يتضرّع للمولى عز وجل من داخل الحرم المكي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يكرم من أكرم بيته، وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.

 

 كما سأل وزير الأوقاف الله أن يزيد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة، وأن يكرم كل من زاره حاجًّا أو معتمرًا طائفًا أو مصليًا أو راكعًا أو ذاكرًا.

 

وختم مختار جمعة دعاءه قائلا: "اللهم لا تحرمنا فضل هذا البيت ما حييتنا، اللهم زده أمنًا وفضلًا وسعة وزده إعمارًا يا رب العالمين".

 

وكان وزير الأوقاف المصري ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق له، أدى يوم أمس؛ مناسك العمرة، خلال زيارته الحالية للسعودية التي بدأت يوم أمس الأول، الخميس، لتوقيع البرنامج التنفيذي بين مصر والسعودية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية، ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.

 

وأثنى "جمعة" على الجهود الجبارة والخدمات المتميزة التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم والحرص على سلامتهم من فيروس كورونا، واصفًا ما يقدم بالعمل المبارك والمثمن وغير المستغرب على مملكة الإنسانية والعطاء والتضحية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

 

وتستمر زيارة وزير الأوقاف المصري للمملكة عدة أيام، حيث شهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.

 

وتتضمن الاتفاقية الموقعة تبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر، وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

 

يشار إلى أن الوفد المرافق لوزير الأوقاف يضم: الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف.

وزير الاوقاف المصحف الشريف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور محمد مختار جمعة طباعة المصحف الشريف

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